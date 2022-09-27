Немецкие фанаты с мачете устроили в Англии массовую бойню

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Опубликовано: 27.09.2022 13:36 , Обновлено: 27.09.2022

Около 100 фанатов сборной Германии по футболу напали на английских болельщиков в известном пабе Лондона перед матчем двух стран в Лиге наций. Многие были в балаклавах и с мачете. По словам очевидцев, они били всех без разбора, пострадали даже дети. Об этом сообщили британские СМИ.

В Сети появились видео массовой бойни. Хоть они пришли в масках и английских шарфах, предполагается, что это были немецкие болельщики.

https://twitter.com/EnglidsAway/status/1574455637286785024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1574455637286785024%7Ctwgr%5E535c66274c08c6974ebdc495fb286877b3c617ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2Fop0oezZ6Z%2F

Как пишет express.co.uk, по словам очевидца Люка Робинсона, они «били всех и каждого» на протяжении пяти минут, пока не приехала полиция.

«Многие люди были в плохом состоянии. Люди лежали на полу без сознания, все в крови. Даже дети — у одного парня не старше 13 лет пошла кровь из носа», — сказал он.

Мужчина отметил, что такого еще ни разу не видел, даже когда Англия играла с Германией на Евро.

Другой очевидец заявил, что несколько человек получили травмы головы и лица, а также серьезные травмы ног и рук.

Журналисты The Sun сообщили, что некоторые нападающие были вооружены мачете.

Как пишут СМИ, полиции удалось взять нескольких хулиганов, но многим удалось сбежать.

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