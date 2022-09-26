Сборная Беларуси в игре со Словакией нанесла один удар по воротам за 90 минут. Кондратьев рассказал, почему доволен

Опубликовано: 26.09.2022 08:33 , Обновлено: 26.09.2022

Сборная Беларуси по футболу завершила на последнем месте в группе выступление в Лиге наций. За 90 минут последнего матча со Словакией белорусские футболисты умудрились нанести всего один удар в створ ворот противника, забив свой единственный гол.

Сборная Словакии нанесла по воротам Беларуси 15 ударов. В итоге игра закончилась со счетом 1:1. А сборная Беларуси уже не выигрывала в 12 официальных матчах подряд.

Впрочем, главный тренер Георгий Кондратьев на послематчевой конференции рассказал, почему доволен и такой игрой подопечных.

“Результат меня не удивил, а порадовал: повторюсь, считаю Словакию сильной командой. Я вижу прогресс этой сборной по сравнению с июньским матчем: тогда словацкие игроки устали, это было после окончания сезона. Теперь они явно были лучше подготовлены и доставили нам проблемы”, — приводит слова Кондратьева futbalsfz.sk. Каких слов от Кондратьева удостоились белорусские игроки неизвестно.

Голы: 0:1 - Бахар, 45; 1:1 - Зреляк, 65.