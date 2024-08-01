"Не можем переодеться" — Спортсменки пожаловались на отсутствие штор в Олимпийской деревне. А из-за чего начали переезжать в гостиницы?

Опубликовано: 01.08.2024 15:59 , Обновлено: 02.08.2024

Олимпийские игры в Париже обрастают всё новыми недовольствами. Так, спортсмены со всего мира жалуются на картонные кровати, невкусную еду и непроработанные маршруты. Теперь список пополнился отсутствием штор на окнах в Олимпийской деревне: по словам спортсменок, они "не могут нормально переодеться", поскольку на них "постоянно смотрят прохожие".

Так, некоторые из них не могут спать из-за отсутствия штор на окнах, а другие даже не переодеваются. Что делать? Например, спортсменка из Америки придумала вешать на окно большое чёрное полотенце, а её коллега по плаванию — закрыть проёмы алюминиевой фольгой. По словам девушки, это помогает не только укрыться от любопытных глаз, но и затенить комнату, чтобы она не нагревалась.

Помимо этого, существуют проблемы с душем. Так, одна из спортсменок рассказала, что на 10 участниц Олимпиады приходится всего 2 ванные комнаты. Многих такие условия не только привели в шок, но и побудили к переезду: девушки собрали вещи и уехали в местную гостиницу, передало польское издание Тemat.

Ещё одна проблема заключается в кондиционировании воздуха, точнее в его отсутствии. Дело в том, что французы построили Олимпийскую деревню так, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды. Поэтому вместо кондиционеров в стены встроили специальную систему водоснабжения — она должна была снизить температуру до 10°C. После многочисленных жалоб на неработающее ноу-хау организаторы всё-таки разрешили использовать установки, однако сборные должны были покупать их сами.

Ранее Telegraf.news писал, что для большинства спортсменов золотая олимпийская медаль — это мечта всей жизни. Однако для некоторых призёров её наличие может принести не только гордость, но и неплохие денежные бонусы. Кроме того, Национальные олимпийские комитеты разных стран присуждают и другие призы тем, кто привёз на родину долгожданное золото: от туристической путёвки до бриллиантов и квартир.

Картины, бриллианты и путёвки. Что ещё, кроме денег, получают спортсмены на Олимпиаде?