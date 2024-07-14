"Не девочка, а идол" — Фото Соболенко без купальника собрало более 1300 комментариев

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Опубликовано: 14.07.2024 12:43 , Обновлено: 14.07.2024

Уже почти месяц мы не видим Арину Соболенко на теннисных кортах, и не увидим ещё две недели. Однако белоруска не скучает и использует свободное время по-максимуму. Например, недавно 26-летняя теннисистка опубликовала ряд пикантных фотографий, чем приятно порадовала своих фанатов. Публикация в соцсетях собрала более 1300 комментариев от поклонников из разных стран.

Напомним, после выступления в Берлине Соболенко больше не появлялась на теннисных кортах. В понедельник, 1 июля, она заявила, что не выступит на Уимблдоне, а ещё раньше — что не приедет на Олимпийские игры в Париже. Причиной такого решения стала недавняя травма плеча. Комментируя своё решение сняться с Уимблдона, Соболенко с сожалением отметила, что «перепробовала всё, чтобы подготовиться» к соревнованиям, «но плечо отказалось сотрудничать».

В настоящее время титулованная белорусская спортсменка находится на отдыхе со своим новым партнёром, бизнесменом из Бразилии Георгиосом Франгулисом, не переставая делиться при этом снимками в соцсетях. К слову, на одной из фотографий поклонников привлекла не только фигура девушки, но и пляжная сумка марки YSL, которая стоит около 16,5 тысяч белорусских рублей.

На столь необычные снимки поклонники отреагировали незамедлительно: “Не девочка, а просто идол”, “Вкуснятина”, “Королева! Не могу дождаться твоего возвращения”, “Ты — моё вдохновение”. Казалось, комментариям на английском и испанском не будет ни конца, ни края…

К слову, Соболенко заявила о своем возвращении на корт во время турнира WTA-500 в Вашингтоне, который начнётся 29 июля и продлится до 4 августа. После этого белоруска примет участие ещё в трех играх WTA-1000 в Торонто, а также в Цинциннати и US Open, передало издание WP.

Ранее Telegraf.news писал, что об отношениях Соболенко с женатым бразильским бизнесменом стало известно ещё весной этого года. Пара поначалу скрывала роман, но когда в СМИ стало появляться всё больше фотографий и заметок об их связи, они решили выйти из тени. Сначала они вместе появились на трассе «Формулы-1», а затем начали выкладывать совместные фотографии в своих социальных сетях.

Жена бразильского спутника Соболенко рассказала, что думает об их отношениях