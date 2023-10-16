Белорусские футболисты упустили шанс попасть на Евро-2024

Опубликовано: 16.10.2023 08:14 , Обновлено: 16.10.2023

Сборная Беларуси по футболу в воскресенье, 15 октября, сыграла вничью со сборной Швейцарии на отборочном матче 8-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Завершив матч со счетом 3-3, белорусские футболисты потеряли даже теоретический шанс выйти из группы.

Практически до последних минут белорусская сборная под руководством главного тренера Карлоса Алоса вела со счетом 3:1. Однако, в самом конце матча соперники сумели дважды поразить ворота белорусской сборной.

[info_b]Итоги матча Швейцария - Беларусь 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 - Шакири, 28; 1:1 - Эбонг, 61; 1:2 - Поляков, 69; 1:3 - Антилевский, 84; 2:3 - Аканжи, 89; 3:3 - Амдуни, 90.[/info_b]

Таким образом, после восьми сыгранных матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года на счету национальной сборной Беларуси оказалось всего шесть очков. Это обеспечило ей лишь пятое место в группе I. На первом месте сейчас - вчерашние соперники белорусов, сборная Швейцарии, с 15 очками. Второе место сейчас занимает Румыния с 13 очками за семь сыгранных матчей.

Простые вычисления показывают, что даже если футболистам белорусской сборной удастся выиграть два оставшихся матча, максимум, который ей удастся получить за все игры - 12 очков. Этого недостаточно, чтобы пройти квалификацию на Евро-2024: из каждой группы пройти могут только команды, занявшие первые два места.

Комментируя результаты матча, Карлос Алос отметил, что “очень горд” за своих подопечных “и они должны быть горды за проделанную работу”.

“Жаль, что мы не смогли закончить игру победой”, - заявил тренер, подчеркнув, что играть белорусским футболистам пришлось против “очень сильной команды, которая в последней Лиге наций “выбила” Испанию”.

Ранее Телеграф рассказывал о нескольких вариантах, которые позволят белорусам посмотреть игры Лиги чемпионов УЕФА 2023/24. Групповой этап одного из самых захватывающих футбольных событий начался 19 сентября, однако белорусские телеканалы эти матчи не транслируют.

Как в Беларуси посмотреть матчи Лиги чемпионов 2023/24?