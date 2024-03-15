На жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА распределили пары. Где белорусам посмотреть матчи?

Опубликовано: 15.03.2024 14:16 , Обновлено: 15.11.2024

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, состоялась жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Рассказываем, как прошла жеребьевка и где можно будет посмотреть предстоящие матчи.

В жеребьёвке приняли участие 8 команд: «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Барселона», дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико».

Как определились пары ¼ финала Лиги чемпионов?

Манчестер Сити (Англия) — Реал Мадрид (Испания)

Арсенал (Англия) — Бовария (Германия)

ПСЖ (Франция) — Барселона (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)

Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, ответные матчи — 16 и 17 апреля 2024 года.

К слову, это была последняя жеребьевка Лиги Чемпионов, которую УЕФА провела вручную. В следующем сезоне формат турнира обещали кардинально изменить. Жеребьевка станет компьютеризированной.

Как в Беларуси смотреть Лигу Чемпионов?

Напомним, что Белорусский футбольный клуб «Динамо-Минск» не прошел квалификацию в групповую стадию Лиги чемпионов, а белорусские каналы перестали транслировать матчи Лиги Чемпионов. Посмотреть их, однако, возможно.

Матчи будет транслировать национальный спортивный телеканал РФ “Матч-ТВ”. Доступ к нему можно купить, например на сайте платного интерактивного телевидения IPTV.

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К слову, в интернете можно найти описания способов посмотреть футбол не совсем легально. Но мы о них рассказывать не будем, так это нарушение авторских прав FIFA и EBU.

Почитайте в Сети, как пользоваться на андроид-устройстве, например, программой Televizo. Само приложение доступов к каналам не предоставляет, а является IPTV плеером. А в инструкциях и форумах часто есть советы где достать плейлисты для нее им подобных. Ну вы поняли…

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Ранее Телеграф писал подробнее о том, почему матчи больше не транслируют на белорусских телеканалах.

Как в Беларуси посмотреть матчи Лиги чемпионов 2023/24?