На ЧМ-2022 впервые за 36 лет установили необычный рекорд

Опубликовано: 25.11.2022 14:07 , Обновлено: 06.04.2023

На Чемпионате мира по футболу в Катаре установили неожиданное и необычное достижение. Такого не было с 1986 года.

На рекорд обратили внимание в Twitter OptaJean.

Дело в том, что за 16 матчей первого тура группового этапа Мундиаля судьи не показали игрокам ни одной красной карточки.

В последний раз такое достижение зафиксировали на ЧМ в Мексике в 1986 году. То есть, впервые за 36 лет за 16 игр не было ни одного удаления.

https://twitter.com/OptaJean/status/1595885268694859776

[info_b]Красная карточка — демонстрируемый судьей знак удаления игрока/тренера с поля, в некоторых видах спорта, в том числе в футболе. Спортсмен, которому была показана красная карточка, обязан покинуть поле или дистанцию на стадионе на весь остаток соревнования, а его команда не вправе его заменить (кроме случаев, если удаляется вратарь, чье место может быть заменено игроком из оставшейся команды). В некоторых случаях получивший красную карточку игрок вынужден также пропустить и некоторое количество следующих матчей.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой на Чемпионате мира по футболу в Катаре достал что-то из трусов и положил в рот. Позже он признался, что это было.

Роналду достал еду из трусов прямо во время матча на ЧМ-2022