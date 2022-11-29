Мужчина-супермен в футболке «Спасите Украину» прервал матч ЧМ-2022

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Опубликовано: 29.11.2022 08:39 , Обновлено: 29.11.2022

Прямо во время матча Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая вечером 28 ноября на поле выбежал мужчина в синей футболке с логотипом Супермена и надписью «Спасите Украину» (Save Ukraine). Кроме того, он послал еще несколько политических месседжей.

В руках у мужчины также был радужный флаг в поддержку ЛГБТ, а на спине надпись — «Уважение к иранским женщинам» (Respect for Iranian Women).

Это произошло на 51-й минуте игры, что привело к небольшой задержке матча. Игру возобновили, когда мужчину скрутили работники службы безопасности и увели с поля.

По информации СМИ, это был итальянский футболист Марио Ферри. По словам украинского журналиста Юрия Шевченко, спортсмен знает, что такое война, боль и эвакуация. Потому что в марте 2022 года он был в Польше и помогал украинским беженцам.

Кстати, комментатор российского телеканала «Матч ТВ» отреагировал на произошедшее словами: «Ой-ой-ой, мы не видим, мы не смотрим».

А ранее, болельщики сборной Испании на матче ЧМ-2022 с Германией развернули флаг полка «Азов», но затем, по требованию ФИФА, его изъяли. Об этом сообщил экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля.

Ранее Телеграф писал, что на Чемпионате мира по футболу в Катаре во втором матче сборная Бельгии проиграла Морокко со счетом 0:2. После игры в центре Брюсселя вспыхнули массовые беспорядки.

Фанаты сборной Бельгии устроили массовые беспорядки после провала на ЧМ-2022