Фанаты сборной Бельгии устроили массовые беспорядки после провала на ЧМ-2022
На Чемпионате мира по футболу в Катаре во втором матче сборная Бельгии проиграла Морокко со счетом 0:2. После игры в центре Брюсселя вспыхнули массовые беспорядки.
В центре бельгийской столицы начался настоящий хаос. Футбольные фанаты разжигали костры, поджигали автомобили, бросались кирпичами и файерами.
Чтобы разогнать участников беспорядков, около 100 полицейских использовали слезоточивый газ, а также водометы.
«Это не фанаты, это бунтовщики. Марокканские болельщики собрались здесь, чтобы отпраздновать», — сказал мэр Брюсселя Филипп Клоуз.
The Guardian пишет также о беспорядках в городах Антверпен и Льеж.
Ранее Телеграф писал, что в Турции во время футбольного матча болельщик одной из команд выдрал с поля угловой кол и напал на вратаря соперников. Об этом 27 ноября сообщили местные СМИ.