Фанаты сборной Бельгии устроили массовые беспорядки после провала на ЧМ-2022

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Опубликовано: 28.11.2022 10:39 , Обновлено: 28.11.2022

На Чемпионате мира по футболу в Катаре во втором матче сборная Бельгии проиграла Морокко со счетом 0:2. После игры в центре Брюсселя вспыхнули массовые беспорядки.

В центре бельгийской столицы начался настоящий хаос. Футбольные фанаты разжигали костры, поджигали автомобили, бросались кирпичами и файерами.

Чтобы разогнать участников беспорядков, около 100 полицейских использовали слезоточивый газ, а также водометы.

«Это не фанаты, это бунтовщики. Марокканские болельщики собрались здесь, чтобы отпраздновать», — сказал мэр Брюсселя Филипп Клоуз.

The Guardian пишет также о беспорядках в городах Антверпен и Льеж.

https://youtu.be/tbD-_h0QnlA

Ранее Телеграф писал, что в Турции во время футбольного матча болельщик одной из команд выдрал с поля угловой кол и напал на вратаря соперников. Об этом 27 ноября сообщили местные СМИ.

В Турции футбольный фанат сломал кол о спину вратаря