МОК пригрозил санкциями участникам российских Игр Дружбы

Опубликовано: 20.03.2024 09:45 , Обновлено: 20.03.2024

Участие в Играх Дружбы, которые запланировала Россия, может обернуться для спортсменов санкциями. Об этом, 19 марта, рассказали на пресс-конференции в Международном олимпийском комитете.

По информации МОК, такую возможность рассматривают из-за “политизации спорта”.

“Мы ясно донесли до национальных комитетов и международных федераций свою позицию, ВАДА тоже ясно её озвучило. Спортсмены, которые примут участие в этих Играх, будут рисковать с точки зрения как допинга, так и пропаганды”, - сказал директор департамента МОК Джеймс Маклеод.

Он уточнил, что этот вопрос будет поднят в будущем, и напомнил, что МОК ясно очертил свою позицию в декларации “против политизации спорта”. В частности, в ней было заявлено, что проведение Игр дружбы “нарушает Олимпийскую хартию” и соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций (ООН). В МОК опасаются, что правительства стран-участниц Игр Дружбы могут принудить своих спортсменов к участию в “полностью политизированном спортивном мероприятии”.

Напомним, что проведение Всемирных игр дружбы запланировано на начало осени в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) 19 марта утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже.

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