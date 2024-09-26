Белорусским борцам смягчили критерии допуска к международным соревнованиям

Опубликовано: 26.09.2024 13:13 , Обновлено: 26.09.2024

Объединённый мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска спортсменов из Беларуси и России до международных турниров. Ожидается, что отныне в соревнованиях запретят участвовать только тем, кто в устной или письменной форме поддерживает вооружённый российско-украинский конфликт. Ограничение, связанное с принадлежностью атлетов к силовым структурам или армии, в организации решили снять.

Представители Объединённого мира борьбы отметили, что недопуск к международным соревнованиям получат те белорусские борцы, которых уличат в прямой поддержке военных действий между Россией и Украиной. Речь также идёт о публичных заявлениях, будь то в устной или письменной форме, подчеркнули в организации. При этом там обратили внимание, что UWW также пересмотрит все предыдущие случаи недопуска спортсменов “в соответствии с новыми критериями”.

“Белорусские и российские борцы, имеющие право на участие, продолжат соревноваться под нейтральным флагом в качестве индивидуальных спортсменов. Гимн UWW будет использоваться на церемониях, но флаги, символы или гербы Беларуси и России разрешены не будут”, — рассказали в Объединённом мире борьбы.

Напомним, в апреле прошлого года UWW разрешил белорусским и российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, что соответствовало рекомендациям Международного олимпийского комитета. Вместе с тем, каждый атлет допускался до состязаний только после проверки на предмет отношения к происходящему в Украине.

Ранее Telegraf.news писал, что феврале этого года Сейм Латвии запретил своим спортсменам выступать в соревнованиях против сборных Беларуси и России. В Сейме своё решение пояснили желанием «подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной» и «фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию».

Латвия запретила своим спортсменам играть против сборных Беларуси

А недавно мужская сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась от игры со сборной Беларуси в 1/4 финала суперфинала Евролиги. Матч должен был состояться в пятницу, 13 сентября, в итальянском Альгере, однако эстонские игроки предпочли игре с белорусами техническое поражение.

Латвия запретила своим спортсменам играть против сборных Беларуси