МОК отказался вернуть белорусский флаг и гимн на соревнованиях

Опубликовано: 01.02.2023 08:58 , Обновлено: 01.02.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что санкции в отношении белорусских и российских спортсменов из Беларуси и России на международных соревнованиях «не подлежат обсуждению».

В МОК объяснили, что ограничения «были подтверждены на Олимпийском саммите 9 декабря».

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Напомним, речь идет о запрете показывать флаг, гимн, цвета или любые другие опознавательные знаки России и Беларуси на всех спортивных мероприятиях, в том числе на объектах их проведения.

«Ни один чиновник белорусского и российского правительства не должен быть приглашен или аккредитован на любое международное спортивное мероприятие», — также сообщали в МОК.

Напомним, 25 января МОК предложил допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине». И назвал еще одно условие.

После этого европейские олимпийские комитеты сообщили, что не против возвращения россиян и белорусов на международные турниры.