Белоруска Соболенко согласилась с запретом белорусского госфлага в Австралии - ABC

Опубликовано: 17.01.2023 10:01 , Обновлено: 20.10.2023

На соревнованиях Australia Open объявили о запрете для зрителей приносить на соревнования российский и белорусские государственные флаги.

Это случилось после того, как российский флаг заметили в толпе во время матча первого круга между Екатериной Байндл и Камиллой Рахимовой в первый день теннисного турнира. Белоруска Арина Соболенко уже прокомментировала решение.

Федерация Tennis Australia (TA) заявила, что демонстрация во время матча Бейндл-Рахимова побудила ее изменить политику на турнире. “Флаги России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии”, - говорится в заявлении TA.

Пятая сеяная теннисистка-белоруска Арина Соболенко заявила, что уважает решение TA: “Если все так чувствуют себя лучше, значит, все в порядке… У меня нет никакого контроля над этим. Что я могу сказать? Они сделали это, ясно? Никаких флагов, значит никаких флагов”. Ее слова процитировал телеканал ABC.

В свою очередь, посол Украины в Австралии Мирошниченко заявил, что приветствует решение о запрете российского и белорусского флагов в Мельбурнском парке.

“Всегда хорошо учиться на ошибках и действительно пытаться их исправить … Я думаю, что важно, чтобы они соблюдали это, потому что это сильно отвлекает, а также травмирует”, - сказал он.

А вот посольство России назвало запрет “очередным примером политизации спорта”.