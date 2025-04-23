Опубликовано: 23.04.2025 12:24 , Обновлено: 23.04.2025

Поведение Арины Соболенко, занимающей первую строчку в мировом теннисном рейтинге WTA, снова попало под прицел критики. На этот раз с претензиями выступила знаменитая австралийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс. В своём подкасте она прямо заявила, что ей «надоели» саркастичные нападки белорусской теннисистки на собственную команду после каждого проигрыша.

Как пояснила Стаббс, её раздражает повторяющаяся манера Соболенко обвинять свой штаб в поражениях.

«Одна вещь в Арине начинает меня раздражать. Мы все любим её безумные выходки, но мне уже надоели её саркастичные атаки на команду после поражений», — процитировали слова Стаббс из «The Rennae Stubbs Tennis Podcast» польские СМИ, которые также активно следят за карьерой белоруски.

Австралийская легенда описывает типичное поведение Соболенко после проигранного матча: подойдя к своей команде, она каждый раз бросает что-то вроде: «Эй, парни! Отличная работа!».

«Это пассивная агрессия, что уже немного раздражает. А потом она смеётся, что совсем не смешно», — добавляет она.

Ренне Стаббс — известная фигура в мире тенниса, четырёхкратная победительница турниров Большого шлема в паре, четырёхкратная победительница Итогового турнира WTA в паре, многократная участница Олимпиад.

Триггером для комментариев, возможно, послужил недавний проигрыш Соболенко Елене Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте, где главным призом был автомобиль Porsche. Как отметили СМИ, после поражения белоруска, хоть и поздравила соперницу, но не скрывала своего разочарования.

При этом спортивные СМИ (и сама Соболенко) нередко подчёркивали, что, несмотря на публичные «выпады», у неё, судя по всему, хороший контакт с её командой. Но свою злость после проигрышей она часто срывает именно на них.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что во время четвертьфинального матча Соболенко проявила «неспортивное поведение», взяв телефон тренера и сделав некоторые фотографии.

Соболенко поспорила с судьей во время матча и даже взяла в руки телефон. Зачем?