Соболенко поспорила с судьей во время матча и даже взяла в руки телефон. Зачем?

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Опубликовано: 20.04.2025 10:38 , Обновлено: 20.04.2025

Арина Соболенко ввязалась в горячий спор с главным судьей во время субботнего матча Stuttgart Open против Элизы Мертенс. Несмотря на перепитии, белорусская теннисистка, проживающая в США, обеспечила себе выход в полуфинал Открытого чемпионата Штутгарта. Она обыграла в субботу вечером Элизу Мертенс со счетом 6:4, 6:1.

Триумф первой ракетки мира не обошелся без скандала. Между Соболенко и главным судьей возник острый момент, когда они вступили в перепалку из-за подачи с линии, которую теннисистка сочла неправильной.

Белоруска была убеждена, что судья ошибочно зафиксировала аут после ее подачи. Она даже пошла на то место, где играла, взяла телефон у тренера и сфотографировала отметку на корте. Однако судья осталась непреклонной и не не стала пересматривать решение.

Мало того, в ответ судья Блей вынесла ей предупреждение за неспортивное поведение.

Уже после матча судья и теннисистка по традиции подали друг другу руки. Однако и тут Соболенко не смогла обойтись без того, чтобы уколоть судью.

“Когда я пожала ей руку, у нее был очень интересный взгляд и очень крепкое рукопожатие. У меня никогда не было такого раньше”, - рассказала после мачта Соболенко, нанеся еще один удар по Блей.