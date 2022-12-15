Лукашенко отчитал чиновников за отсутствие белорусских футболистов на ЧМ-2022

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Опубликовано: 15.12.2022 12:50 , Обновлено: 15.12.2022

Александр Лукашенко 15 декабря собрал чиновников, чтобы обсудить развитие спорта в Беларуси. Там он выразил свое особое недовольство футбольными достижениями. А точнее, их отсутствием.

Лукашенко назвал положение футбола в Беларуси «ужасающим».

«Идет чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира?», — обратился он к министру спорта Сергею Ковальчуку, передает пресс-служба.

Лукашенко сравнил игру белорусских футболистов с игрой участников ЧМ-2022 в Катаре. «Мне просто страшно становится», — дал свою оценку он.

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Отдельно он обратил внимание на футбольный клуб «Динамо-Минск», который в Чемпионате Беларуси занимает четвертое место.

«Какие медали взяло в этом году? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду», — отчитал он чиновников.