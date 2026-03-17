Белорусы пожаловались на пятикратный рост цен на билеты на хоккей – «Сходить с женой - 800 рублей»

Опубликовано: 17.03.2026 09:32 , Обновлено: 17.03.2026

Фанаты столичного хоккейного клуба "Динамо-Минск" поделились в соцсетях ценами на абонементы на матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оказалось, что цены, по сравнению с матчами в рамках регулярного чемпионата, который предшествует плей-оффу, подскочили более чем в 5 раз.

Автор поста в Threads обратила внимание на то, что билет на матч регулярного чемпионата обходился ей всего в 35 рублей. Места на той же трибуне в том же секторе хоккейной арены, но уже на на матчи плей-офф, решающая стадия которого стартует 23 марта, владельцам абонементов обходятся уже в 5 раз дороже - по 180 рублей. Несколько сэкономить смогут только те, у кого абонемент был продлен с прошлого сезона.

“МАРТ, может стоит обратить внимание на ценообразование ХК “Динамо-Минск”?, - заочно обратилась автор поста к антимонопольному ведомству страны.

Между тем, судя по комментариям, 180 рублей за место на трибуне - далеко не предел для решающего этапа игр Континентальной хоккейной лиги. Так, один из участников дискуссии поделился своей фанатской математикой:

“У нас на одного 2 матча стоит 400 рубля, сходить с женой на 2 матча - 800 рублей, за абонементы на все матчи регулярки отдали 1600 рублей”, - рассказал мужчина.

Впрочем, сами же болельщики убеждены, что даже повышение цен на билеты никак не повлияет на популярность матчей, в которых играет ХК “Динамо-Минск” - единственный представитель Беларуси в КХЛ. Спрос на билеты на их игры не первый год стабильно превышает предложение, так что достать билеты, особенно на ключевые матчи хоккейного сезона, не имея абонемента, считается задачкой со звёздочкой.

В прошлом году фанаты регулярно устраивали настоящие “голодные игры” в попытке урвать билеты на матчи с ХК “Динамо-Минск”, а некоторые особо предприимчивые люди даже пытались нажиться на таком ажиотажном спросе. В результате в дело в какой-то момент даже вмешалась налоговая.

«Не стоит наживаться на радости белорусов» — Налоговики включились в «голодные игры» с билетами на матчи ХК «Динамо»