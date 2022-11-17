Международный параолимпийский комитет исключил Беларусь

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Опубликовано: 17.11.2022 09:32 , Обновлено: 17.11.2022

В Международном параолимпийском комитете (МПК) сообщили, что на внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали 54 "за" , 45 "против" (при 18 воздержавшихся) за предложение о немедленном приостановлении участия Национального параолимпийского комитета Беларуси.

Там объяснили такое решение “неспособностью выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК” Национальным параолимпийским комитетом Беларуси.

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