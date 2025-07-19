IHF попросила МОК допустить Беларусь к международным соревнованиям по гандболу

Опубликовано: 19.07.2025 17:09 , Обновлено: 19.07.2025

Международная федерация гандбола (IHF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу возвращения национальных команд Беларуси и России на международную арену. Об этом сообщила Белорусская федерация гандбола со ссылкой на полученное письмо от президента IHF Хассана Мустафы.

По данным БФГ, 5 июня 2025 года IHF представила в МОК «сценарий возможного возвращения национальных команд России и Беларуси на международные соревнования по гандболу».

«IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всём мире», — процитировала БФГ письмо главы международной федерации.

Президент IHF заявил, что федерация придерживается позиции Олимпийского движения, и назвал отстранение «части гандбольной семьи» очень сложным решением. Он также добавил, что, несмотря на неоднократные напоминания, официального ответа от МОК до сих пор не последовало.

«Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом», — заверил Мустафа.

Решение об отстранении белорусских и российских команд, официальных лиц и судей от участия в мероприятиях под эгидой IHF приняла 4 марта 2022 года в соответствии с рекомендацией исполкома МОК.

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