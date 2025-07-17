Международная федерация гимнастики допустила белорусов к командным соревнованиям

Опубликовано: 17.07.2025 20:18 , Обновлено: 17.07.2025

Международная федерация гимнастики (FIG) обновила правила допуска белорусских спортсменов к международным стартам, разрешив им участвовать в нейтральном статусе не только в индивидуальных, но и в командных и групповых видах.

Так, в прыжках на батуте белорусские спортсмены теперь могут претендовать на медали в синхронных и смешанных синхронных прыжках. В художественной гимнастике — в групповых упражнениях. Решение также коснулось команд по спортивной акробатике и аэробике , сообщила Белорусская ассоциация гимнастики.

На официальном сайте FIG сообщается, что 9-10 июля исполком федерации утвердил пересмотренную версию специальных правил допуска. В частности, уточнены критерии, связанные с оценкой «нейтральности» спортсменов.

Никаких конкретных имён или указаний на групповые дисциплины в официальном сообщении FIG нет, однако говорится о «транзитном механизме», который позволяет повторно подавать ранее отклонённые заявки по новым правилам.

Главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике Анжела Янусик прокомментировала это решение для пресс-службы БАГ.

«Безусловно, возвращение на международную арену — это очень сильные эмоции для всех нас. И тренеры, и спортсмены восприняли новость с радостью и воодушевлением, мы долго этого ждали», — заявила она.

По её словам, команда старалась не терять мотивацию, поддерживая соревновательный дух на турнирах в Беларуси, России и Казахстане. «Уверена, мы не только не ослабли, а стали сильнее — как команда, как система. И теперь у нас есть шанс показать это миру», — добавила тренер.

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