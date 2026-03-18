МАРТ направил запрос в ХК "Динамо-Минск" из-за пятикратного повышения цен на билеты

Опубликовано: 18.03.2026 18:34 , Обновлено: 18.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) направило запрос в хоккейный клуб "Динамо-Минск" в связи с жалобами болельщиков на резкий рост цен на билеты.

МАРТ хочет получить от хоккейного клуба расшифровку статей затрат и обоснование текущей стоимости билетов на домашние матчи раунда плей-офф КХЛ (Континентальной хоккейной лиги), пояснили в ведомстве.

“Сегодня «Динамо-Минск» — больше, чем хоккей, — это национальный бренд и гордость нашей страны. А «Минск-Арена» — домашняя крепость и место притяжения преданных болельщиков. В сезоне КХЛ 2025/2026 проведено более 30 домашних матчей, на каждом — аншлаг (общее количество присутствующих болельщиков свыше полумиллиона)”, — зачем-то напомнили в МАРТ.

В ведомстве не уточнили, какие меры могут предпринять в отношении хоккейного клуба и намерены ли настаивать на снижении цен.

Ранее мы писали, что фанаты столичного хоккейного клуба “Динамо-Минск” поделились в соцсетях ценами на абонементы на матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оказалось, что цены, по сравнению с матчами в рамках регулярного чемпионата, который предшествует плей-оффу, подскочили более чем в 5 раз.

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