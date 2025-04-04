Опубликовано: 04.04.2025 12:59 , Обновлено: 04.04.2025

На совещании 4 апреля, посвящённом господдержке спорта, Александр Лукашенко потребовал эффективного расходования «народных денег», пригрозил прекратить финансирование без результата и предупредил спортивных функционеров о недопустимости трат госсредств на сторонние нужды, заявив, что намерен «спросить» с Министерства спорта за вложенные в отрасль средства. Об этом сообщила его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что в спорт вкладываются «огромные средства», но отдачи от них «немного». При этом он заверил, что если бы Беларусь «пошла западным путём, за что многие ратуют», то сегодня бы «спорта в стране не было». Как не было бы, по его мнению, и функционеров, присутствующих на совещании.

Он подчеркнул, что деньги, выделяемые на спорт — «народные». «И у народа есть вопросы: когда наши команды перестанут коллекционировать поражения, а начнут радовать победами?», — передала пресс-служба его слова.

Особое внимание Лукашенко уделил расходованию средств. «Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. Родных, близких, любовниц вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», — сказал он.

«Насколько справедливо и по-хозяйски клубы распоряжаются средствами или просто их тупо осваивают?, — обозначил он вопросы и добавил: — Мы за спортивные объекты, которые стоят миллиарды рублей, спросим с Министерства спорта».

«Спорт в нашей стране получал и будет получать необходимую поддержку, но каждый вложенный рубль должен давать отдачу», — заявил Лукашенко.

Главный принцип взаимодействия государства и спорта он сформулировал так: «Подход незыблемый: даёте результат — получаете деньги. Нет результата — нет денег».

«Не будет никаких денег, если не будет прогресса», — резюмировал он.

Лукашенко также отметил, как передала пресс-служба, что ждёт побед не только в традиционно успешных для Беларуси видах спорта, но и в других, особенно игровых. Он привёл в пример недавний аншлаговый матч хоккейного «Динамо» против ЦСКА (разгром 7:0), но предостерёг от преждевременной эйфории, напомнив о нестабильности команды. Также прозвучало требование уделять внимание подготовке резерва.

В свою очередь, министр спорта Сергей Ковальчук, как сообщило госагентство БелТА, доложил, что нынешняя система поддержки «не даёт желаемых результатов», и указал на несоответствие зарплат игроков их результатам из-за разных возможностей спонсоров. Он предложил установить «равные условия для клубов и регионов» для более справедливого и контролируемого распределения средств.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об очередях, в которых стояли минчане, дабы попасть на упомянутый хоккейный матч плей-офф КХЛ.

«В очереди 3,5 часа стояла, еле купила» — Узнали, почему минчане на днях «штурмовали» кассы «Минск-Арены»