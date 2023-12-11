Литва, Латвия и Эстония потребовали от МОК не пускать на Олимпиаду белорусов

Опубликовано: 11.12.2023 21:52 , Обновлено: 11.12.2023

В Таллине 11 декабря собрались президенты соседних с Беларусью стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. Они заявили, что хотят, чтобы МОК отозвал свое разрешение на участие в парижской Олимпиаде-2024 белорусов и россиян даже в нейтральном статусе.

Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы. «Позиция МОК нас разочаровала, но я все еще надеюсь, что она будет пересмотрена», – заявил Науседа.

В свою очередь, президент Эстонии Алар Карис признался, что решение МОК “неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт”. А президент Латвии Эдгар Ринкевич рассказал, что еще есть время для того, чтобы “заручиться поддержкой единомышленников” и попытаться изменить решение МОК.

В свою очередь, НОК Беларуси отреагировал на разрешение МОК участвовать некоторым белорусским спортсменам в Олимпиаде в Париже. Там “поприветствовали” решение Международного олимпийского комитета (МОК), но объяснили, почему оно “удовлетворяет не в полной мере”.

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