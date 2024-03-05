Легкоатлет Волков назвал белорусскую молодежь "дебилами". Из-за нелюбви к лёгкой атлетике?

Опубликовано: 05.03.2024 07:59 , Обновлено: 05.03.2024

Белорусский легкоатлет Матвей Волков, выступающий в дисциплине "прыжки с шестом", раскритиковал белорусскую молодёжь за "клиповое мышление" и отсутствие интереса к индивидуальным видам спорта. По его словам, из-за этого молодёжь "превращается в дебилов".

Сам Волков - уроженец российского Иркутска, ученик и сын серебряного призера Олимпиады-1980 в Москве Константина Волкова. Беларусь молодой человек на международных соревнованиях начал представлять с 2020 года, объяснивсмену “спортивного гражданства” проблемами со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики и более мягкими антиковидными мерами в Беларуси, по сравнению с Россией.

В интервью порталу sport5.by Волков посетовална то, что в Беларуси “нет такого пристального внимания к легкой атлетике”, а болеть предпочитают за более зрелищные, командные виды спорта, такие как хоккей или футбол.

“Прыжки с шестом — это нетривиально. Хотя правила очень просты. Казалось бы, прыгнул, планка устояла — ты победитель. Но многие задают такие вопросы, что глаза на лоб лезут”, - пожаловался спортсмен.

По его словам, ему “просто стыдно” за то, что современная молодёжь не знает таких “прославленных спортсменов, главных амбассадоров прыжков с шестом, которые гремели на всю планету”, как Сергей Бубка или Елена Исинбаева.

“Подходишь к молодым ребятам, моим ровесникам, и спрашиваешь, что такое “Королева спорта”? Ответы: гимнастика, хоккей, футбол… Называли всё, кроме легкой атлетики. Это, к сожалению, пугает”, - заявил Волков.

[info_b]“Королевой спорта” принято называть именно легкую атлетику, поскольку в нее входит наибольшее число спортивных дисциплин. Это обусловлено тем, что в легкой атлетике объединены основные естественные для человека локомоции - ходьба, бег, прыжки и метания.[/info_b]

“Наше поколение обладает исключительно клиповым мышлением. Быстрая информация, которая не несет никакой пользы. Однако юные мозги активно этим подпитываются. И мы превращаемся (не побоюсь этого слова) в дебилов”, - категорично заявил легкоатлет.

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