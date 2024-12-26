Кто стал лучшим спортсменом Беларуси в 2024 году? НОК назвал лауреатов премии

Опубликовано: 26.12.2024 10:06 , Обновлено: 26.12.2024

В Минске 25 декабря на Falcon Club Arena прошла торжественная церемония вручения Премии Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Награды присудили за "выдающиеся спортивные результаты", подготовку атлетов и "заслуги в развитии олимпийского движения".

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко отметил, что в 2024 году белорусские спортсмены “достойно проявили себя на чемпионатах мира и Европы”, а также на крупных соревнованиях в России, [link href=“https://noc.by/news/premiya-nok-belarusi-opredeleny-luchshie-sportsmeny-/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] пресс-служба комитета. Он подчеркнул, что главные успехи у многих атлетов ещё впереди.

«Главным стартом в 2024 году стали Олимпийские игры в Париже. Мы гордимся каждым из наших олимпийцев», — добавил Виктор Лукашенко, комментируя итоги Игр.

Он также поблагодарил спортсменов за «защиту страны в очень непростой ситуации в мировом спорте», вероятно, подразумевая недопуск многих белорусских атлетов на международные соревнования.

«Олимпийские и паралимпийские награды в Париже, медали на крупнейших мировых и европейских форумах — это символ нашей стойкости, мужества, стремления к совершенству и умению объединяться», — подытожил Виктор Лукашенко.

Лауреатами Премии НОК Беларуси 2024 года стали:

«Прорыв года» — Евгений Золотой (серебро Олимпиады в академической гребле);

— Евгений Золотой (серебро Олимпиады в академической гребле); «Лучший тренер» — Ольга Власова (главный тренер команды по прыжкам на батуте);

— Ольга Власова (главный тренер команды по прыжкам на батуте); «За преданность олимпийскому движению» — Игорь Бокий (пять золотых медалей на Паралимпиаде, 21-кратный паралимпийский чемпион);

— Игорь Бокий (пять золотых медалей на Паралимпиаде, 21-кратный паралимпийский чемпион); «Лучшая команда» — сборная по пляжному футболу (четвёртое место на чемпионате мира, бронза Евролиги);

— сборная по пляжному футболу (четвёртое место на чемпионате мира, бронза Евролиги); «Лучшие спортсменки» — Арина Соболенко (четыре победы в турнирах WTA, первая ракетка мира) и Виолетта Бордиловская (серебро Олимпиады в Париже в прыжках на батуте);

— Арина Соболенко (четыре победы в турнирах WTA, первая ракетка мира) и Виолетта Бордиловская (серебро Олимпиады в Париже в прыжках на батуте); «Лучший спортсмен» — Иван Литвинович (победитель Олимпиады-2024 в прыжках на батуте).

На церемонии присутствовали чемпионы и призёры Олимпийских игр, именитые спортсмены, члены НОК и заслуженные деятели физической культуры и спорта.

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