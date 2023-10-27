"Корона упадет?" - Новополоцкий клуб попросил фанатов прийти на стадион с лопатами. Те ответили

Опубликовано: 27.10.2023 10:36 , Обновлено: 27.10.2023

Футбольный клуб "Нафтан" в Новополоцке обратился к свои фанатам прийти на помощь 27 октября. В пресс-службе попросили всех неравнодушных болельщиков явиться на стадион в 10:00 с лопатами.

“Нам нужна ваша помощь не только на трибунах, но и за день до игры. В связи с ухудшением погоды, образовался большой снежный покров на газоне нашего стадиона «Атлант». Просим Вашей помощи в проведении «субботника» по очищению травяного покрытия. Приветствуются свой инвентарь и хорошее настроение!” - написала пресс-служба клуба в соцсети ВКонтакте.

Что будет с полем, после того, как по нему в попытке убрать снег пройдутся с лопатами болельщики, станет известно уже скоро - 28 октября на стадионе состоится матч “Нафтан”-“Мазырь-Славия”. Почему у клуба нет возможности самостоятельно расчистить стадион - тоже вопрос.

В совсем немногочисленных комментариях, впрочем, реакция была не самая боевая.

“А если футболисты почистят, то корона упадет? Штата 40 человек”, - спросил один из подписчиков.

“Тут просят помощи. Кто хочет - придёт и поможет. Кто не хочет, тот прочитает и дальше будет листать. Вы, видимо, третий вариант”, - заявила другая подписчица.

Ещё один нецензурный комментарий был обращён к директору клуба с предложением самому [*поработать] не стадионе.

Судя по количеству реакций, большинство предпочло “пройти мимо”.

Что за стадион?

Многофункциональный стадион “Атлант” в Новополоцке был открыт еще в 1970 году. В основном используется для проведения домашних матчей футбольным клубом «Нафтан». Стадион вмещает около 4520 человек. Состоит из одной трибуны. Всего 7 секторов.

В 2003 году стадион пережил небольшую реконструкцию: по требованию АБФФ на всех стадионах команд Высшей лиги должны быть установлены пластиковые сиденья, и на «Атланте» деревянные скамейки были заменены.

К стадиону прилегают два поля: с натуральным газоном, и с 2009 года поле искуственным покрытием (на нем проводит матчи дублирующий состав «Нафтана»).

Также на стадионе проводятся концерты и соревнования по легкой атлетике. Например, в 2004 году на «Атланте» выступала группа «Чайф», в 2009 – «Любэ», в 2010 – певец Александр Солодуха. Вблизи стадиона находится 2-е общежитие (в простонародье «Бастилия») Полоцкого государственного университета и из его окон студенты часто наслаждаются футболом или концертами.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы 26 октября поделились очередными фото и видео “первого снега”. Словно забыв, что уже публиковали с такими же надписями свои снимки 6 и даже 20 дней назад. Кажется, в этот раз все серьезнее.

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