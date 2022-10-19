Кондратьев предложил дать футболистам сборной Беларуси «Звезду героя»

Опубликовано: 19.10.2022 11:28 , Обновлено: 06.04.2023

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев, комментируя итоги жеребьевки квалификации Евро-2024 в эфире гостелеканала «Беларусь-5», заявил, что его футболистам нужно давать «Звезду Героя». Но при условии.

[info_b]По итогам жеребьевки сборная Беларуси по футболу попала в группу I, вместе с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косова и Андорры.[/info_b]

По словам Кондратьева, для белорусских футболистов «проходимой группы не может существовать априори» и любая группа «будет сложнейшая», из которой «выйти практически невозможно».

Он подчеркнул, что «процент вероятности того, что мы куда-то выйдем, очень маленький. Это объективно, это нужно понимать».

«Нам, если из этой подгруппы выйдем, надо всем Героев Беларуси давать. Кто бы ни работал у руля», — предложил Кондратьев.

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Герой Беларуси — высшее звание присваиваемое только один раз за заслуги, связанные с совершением подвига. Лицам, удостоенным звания «Герой Беларуси», вручается знак особого отличия — медаль Героя Беларуси («Звезда героя»). Из спортсменов такое звание носит биатлонистка Дарья Домрачева.

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Напомним, в конце сентября стало известно, что сборную Беларуси по футболу допустили на жеребьевку Чемпионата Европы-2024, а значит и на отборочные соревнования. Однако УЕФА приняла решение развести сборные Украины и Беларуси по разным группам в отборочном турнире.

Сборную Беларуси по футболу допустили на отборочные ЧЕ-2024, но разведут с Украиной