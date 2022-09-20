Сборную Беларуси по футболу допустили на отборочные ЧЕ-2024, но разведут с Украиной

Опубликовано: 20.09.2022 19:36 , Обновлено: 20.09.2022

Сборную Беларуси по футболу допустили на жеребьевку Чемпионата Европы-2024, а значит и на отборочные соревнования. Однако УЕФА приняла решение развести сборные Украины и Беларуси по разным группам в отборочном турнире.

А вот сборную России по футболу не допустили к жеребьёвке отборочного этапа чемпионата Евро-2024. Такую информацию подтвердили в РФС.

“Россиянам просто не к чему готовиться. Как мы и требовали, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!” – прокомментировал президент Украинской Ассоциации Футьола Андрей Павелко новость.

Напомним, что Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел заседание в Хваре, Хорватия, и утвердил процедуру предстоящей жеребьевки квалификации ЕВРО-2024, которая состоится во Франкфурте 9 октября в 12:00 по центральноевропейскому времени.

Процедура отборочной жеребьевки пройдет следующим образом:

Сборная Германии, принимающая ЕВРО-2024, автоматически попадает в финальный турнир и, следовательно, не принимает участия в отборочной жеребьевке.

Все российские команды в настоящее время отстранены от участия в соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, которое было дополнительно подтверждено Спортивным арбитражным судом 15 июля 2022 года. Таким образом, Россия не включена в отборочную жеребьевку чемпионата Европы по футболу 2022-24 годов.

53 национальные команды примут участие в отборочной жеребьевке, которая распределит участников на десять групп – семь групп по пять команд и три группы по шесть команд.

Десять победителей групп и десять занявших вторые места в группах проходят в финальный турнир. Оставшиеся три места будут определены в плей-офф, который состоится в марте 2024 года.

53 команды-участницы будут посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций УЕФА 2022/23 и разделены на семь групп.