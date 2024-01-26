Комиссия по возвращению уехавших белорусов разрешила семерым спортсменам вернуться в футбол

Опубликовано: 26.01.2024 15:25 , Обновлено: 26.01.2024

Министерство спорта и туризма Беларуси в пятницу, 26 января, сообщило о допуске к профессиональной деятельности семи белорусских спортсменов-инструкторов, отстранённых от работы после событий 2020 года. Решение об их возвращении в спорт приняли члены специальной комиссии по возвращению белорусов, уехавших из страны по политическим мотивам.

Как пояснили в пресс-службе Минспорта, вернуться в профессиональный футбол инструкторам разрешили “в связи с искренним раскаянием и признанием своих ошибок, совершенных в 2020 году”.

По данным ведомства, спортсмены принимали “активное участие в значимых общественно-патриотических мероприятиях, направленных на поддержку государственного строя”, а также взяли на себя “обязательство соблюдения Конституции Республики Беларусь, уважения государственных символов и национальных традиций страны”. Их дальнейшая деятельность, согласно взятым обязательствам, должна быть направлена на “развитие белорусского спорта и достойное представление Республики Беларусь в спортивных мероприятиях”.

В Минспорта дали список этих спортсменов-инструкторов:

Александр Гутор,

Александр Джигеро,

Павел Чикида,

Данил Нечаев,

Илья Брановец,

Владислав Жук,

Дмитрий Дударь.

Кроме того, как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, работу комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов решили продлить ещё на год. Соответствующее предложение, по словам руководителя ведомства Андрея Шведа, уже на рассмотрение президенту Беларуси.

[info_b]По данным Генпрокуратуры, с начала работы Комиссии по электронной почте и на ее Telegram-бот поступило более 150 обращений от уехавших за рубеж белорусов. [/info_b]

Швед рассказал, как будет работать комиссия по возвращению уехавших белорусов