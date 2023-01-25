Швед рассказал, как будет работать комиссия по возвращению уехавших белорусов
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире гостелеканала «Беларусь 1» подробнее рассказал о работе комиссии по возвращению белорусов, уехавших из страны по политическим мотивам.
Он отметил, что «в ближайшее время» власти решат организационно-технические вопросы. А именно укажут в СМИ, «куда человек сможет в электронном виде или в письменном виде направить свое заявление в комиссию».
По словам Шведа, белорус должен приложить копию своего паспорта. А в самом заявлении описать:
- «обстоятельства, связанные с пребыванием за границей»;
- «сведения, которыми он располагает по поводу того, что якобы к нему могут быть какие-то претензии»;
- «заверения в том, что он законопослушный гражданин, либо в дальнейшем будет законопослушным гражданином, никогда не нарушит белорусский закон, будет уважать нашу Конституцию, наше право и жить по законам Республики Беларусь».
Генпрокурор отметил, что это заявление комиссия рассмотрит «в кратчайшие сроки» и примет решение. Уехавшему белорусу должны письменно разъяснить, есть ли к нему претензии от властей.
Швед также назвал тех, кто, как он полагает, может обратиться в комиссию:
- «кто искренне заблуждается о наличии претензий со стороны государства»;
- кто совершил незначительные проступки, например, связанные с административной ответственностью;
- кто совершил менее тяжкие преступления, раскаялись, «публично об этом заявили, изложили свои мотивы раскаяния, заверения».