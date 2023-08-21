Новый тренер позвал в футбольную сборную Беларуси испанского защитника. Это как?

Опубликовано: 21.08.2023 13:35 , Обновлено: 21.08.2023

Недавно назначенный главный тренер белорусской сборной Карлос Алос 21 августа опубликовал расширенный список приглашенных в команду футболистов. В него вошли 28 игроков, в том числе и гражданин Испании.

Речь идёт о Леонардо Маскаро-Капилевиче, который родился в Испании, играет за в системе испанского клуба Palma de Mallorca в качестве центрального защитника. Согласно его профилю на Transfermarkt, у него белорусское и испанское гражданство. Ранее СМИ писали, что у него мама - белоруска, а папа - испанец.

Его отец ранее рассказывал, что Лео никогда и не думал играть за сборную Беларуси, но его агенты написали письмо в федерацию с таким предложением. По словам папы, Леонардо знает русский язык только на базовом уровне. А в Беларуси бывал до приглашения в юниорскую сборную только в возрасте 4-х лет. Теперь же его позвали и во “взрослую” национальную команду.

Напомним, что сборной Беларуси по футболу предстоят квалификационные матчи чемпионата Европы-2024 с Андоррой (9 сентября) и Израилем (12 сентября).

Расширенный список кандидатов в сборную Беларуси:

Вратари: Максим Плотников (Каспий, Казахстан), Сергей Игнатович (Шахтер), Андрей Кудравец (БАТЭ), Константин Руденок (Неман).

Защитники: Денис Поляков (Хапоэль, Хайфа, Израиль), Сергей Политевич (Динамо Мн), Кирилл Печенин (Оренбург, Россия), Владислав Малькевич (БАТЭ), Захар Волков (Химки, Россия, Д2), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — Неман), Глеб Якушевич (Минск), Леонардо Маскаро-Капилевич (Севилья Атлетико, Испания).

Полузащитники: Владислав Климович (Диошдьер, Венгрия), Макс Эбонг (Астана, Казахстан), Артем Быков, Александр Селява (оба — Динамо Мн), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — Оренбург, Россия), Никита Корзун (Шахтер), Валерий Бочеров, Денис Гречихо (оба — БАТЭ).

Нападающие: Павел Савицкий (Неман), Иван Бахар, Владислав Морозов (оба — Динамо Мн), Виталий Лисакович (Рубин, Россия), Дмитрий Антилевский (БАТЭ), Егор Карпицкий (Крылья Советов, Россия).