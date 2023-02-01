Южная Корея потребовала объяснить приглашение белорусов на Азиатские игры

Опубликовано: 01.02.2023 08:45 , Обновлено: 01.02.2023

Национальная олимпийская организация (НОК) Южной Кореи заявила 1 февраля, что потребует разъяснений от Олимпийского совета Азии (ОСА) по приглашению белорусских и российских спортсменов на Азиатские Игры.

Корейский спортивный и олимпийский комитет (КСОК) пообещал направить официальное письмо в ОСА с требованием дать ответы о том, как континентальный орган будет проводить Азиатские игры в этом году с участием спортсменов из России, а также Беларуси.

В КСОК отметили, что ОСА уведомил свои 45 государств-членов об участии России и Беларуси в Азиатских играх 30 января без каких-либо предварительных консультаций. Там заявили, 500 спортсменов из двух стран не будут иметь права на получение медалей, а также пообещало гарантировать, что азиатские спортсмены не будут поставлены в невыгодное положение в своей заявке на участие в Олимпийских играх в Париже.

«С участием российских и белорусских спортсменов проведение турниров на выбывание на Азиаде может вызвать некоторые проблемы. Мы спросим у ОСА, как он будет действовать в этих ситуациях, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут соревноваться на Азиатских играх», — заявил представитель комитета The Korea Herald.

Напомним, Олимпийский совет Азии (ОСА) 26 января предложил белорусским и российским спортсменам поучаствовать в аналоге Олимпийских игр — Азиатских играх. Однако только тех, кто «имеет право на участие».

[info_b]Азиатские игры — аналог Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие соревнования должны пройти с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.[/info_b]