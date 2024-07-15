Юная звезда сборной Испании случайно показал видео голых чемпионов Евро-2024

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Опубликовано: 15.07.2024 15:54 , Обновлено: 15.07.2024

Юное дарование сборной Испании, 17-летний Ламин Ямаль отличился на прошедшем чемпионате Европы не только уникальным титулом, но и неожиданным скандалом. Нападающий испанской "Барселоны" получил титул самого юного футболиста, забившего гол в истории чемпионатов Европы (на тот момент ему ещё было 16 лет), а после победы сборной в воскресенье, 14 июля, устроил настоящую "диверсию" в раздевалке.

Футболист решил разделить радость победы на Евро-2024 не только со своими коллегами по полю, но и миллионами своих фанатов. Оказавшись в раздевалке, молодой человек запустил прямую трансляцию в Instagram, где на него подписано более 13,6 млн человек.

На радостях Ламин Ямаль совсем не подумал об окружавших его коллегах, и в результате в объектив попали полуголые и полностью обнажённые футболисты испанской сборной.

Прямой эфир Ямаля в тот момент смотрели почти 600 тыс. человек, но реальное количество тех, кто смог лицезреть голых испанских футболистов гораздо больше: даже несмотря на то, что сам виновник переполоха не сохранил запись трансляции, кто-то это сделал за него. В результате запись разлетелась по Сети за считанные часы, а многие комментаторы не преминули напомнить о юном возрасте любителя видео-селфи.

“В конце концов, он всего лишь подросток”, - отметил один из зрителей в соцсети Х.

Напомним, сборная Испании по футболу взяла чемпионский титул на Евро-2024. В финальном матче, который состоялся в воскресенье, 14 июля, на берлинской арене “Олимпиаштадион”, испанцы обыграли англичан со счетом 2:1. При этом для Испании это рекордный, четвёртый титул чемпиона Европы — уже становились чемпионами в 1964, 2008 и 2012 годах.

Испания в четвёртый раз стала чемпионом Европы по футболу