Испания в четвёртый раз стала чемпионом Европы по футболу

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Опубликовано: 15.07.2024 07:26 , Обновлено: 15.07.2024

Сборная Испании по футболу взяла чемпионский титул на Евро-2024. В финальном матче, который состоялся в воскресенье, 14 июля, на берлинской арене "Олимпиаштадион", испанцы обыграли англичан со счетом 2:1.

В первом тайме ни одной команде не удалось поразить ворота соперника, однако во втором спортсменам удалось продемонстрировать настоящий футбол: на 47‑й минуте первый гол матча забил испанец Нико Уильямс, вызвав бурю эмоций у фанатов не только на берлинской арене, но и на одной из центральных площадей в испанской Барселоне, где собрались тысячи болельщиков, чтобы посмотреть игру на огромном экране.

Отыграться и сравнять счёт англичанам удалось лишь на 73-й минуте. Восторг от подаренной надежды на победу от забитого Коулом Палмером гола сполна отражает реакция членов британской королевской семьи - принца Уэльского и принца Джорджа, которые лично присутствовали на трибунах берлинской арены.

Однако, радость англичан была недолгой - уже на 87-й минуте Микель Оярсабаль забил третий гол финального матча, завоевав победу для испанской сборной.

Таким образом, сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу в рекордный четвертый раз - этот титул испанцы уже брали в 1964, 2008 и 2012 годах.