Ищут «бэушных» болельщиков? Белорусы заметили на Kufar странное объявление

Опубликовано: 04.09.2025 15:39 , Обновлено: 04.09.2025

На белорусской площадке объявлений Kufar появилось не самое обычное предложение — набор в ультрас футбольного клуба «Динамо-Минск».

На интересный лот обратил внимание спортивный журналист Николай Иванов в своём Telegram-канале.

Анонимный автор объявления пригласил бесплатно присоединиться к активным болельщикам действующего чемпиона Беларуси.

При этом занимательной деталью стала характеристика «состояние» — там выбрана опция «б/у».

Вероятнее всего, сам ФК «Динамо-Минск» не имеет к этой инициативе никакого отношения. На своих ресурсах клуб никогда не ссылался на это объявление.

Возможно, это креативный способ самих болельщиков найти единомышленников и привлечь новых людей в своё движение.

Напомним, на этой площадке каждый может зарегистрироваться и разместить объявление любого содержания, от приглашения доесть новогодние салаты до чего угодно другого. Все лоты проходят модерацию и остаются, если не нарушают закон.

Белорусам предложили за деньги доесть за них новогодние салаты. Сколько стоит услуга «доедателя»?