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Белорусам предложили за деньги доесть за них новогодние салаты. Сколько стоит услуга «доедателя»?

Белорусам предложили за деньги доесть за них новогодние салаты. Сколько стоит услуга «доедателя»?
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На сайтах бесплатных объявлений в Беларуси появились предложения от людей, готовых доесть оставшиеся после новогодних праздников салаты. Подобные услуги предлагались и в начале 2024 года. Тогда один из «доедателей» писал: «Доем за вас новогодние салаты (даже прошлогодние), если сил ваших больше нет это есть».

Как [link href=“https://blizko.by/notes/v-belarusi-poyavilis-doedateli-novogodnih-salatov-skolko-stoyat-ih-uslugi-_vg” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание Blizko.by, в этом году среди объявлений можно найти аналогичное предложение от жителя Гомеля по имени Дмитрий. Он предложил свои услуги по цене 10 рублей — за единицу салата или за определённый вес, автор объявления не уточнил.image

Ранее Telegraf.news писал, как долго хранятся популярные салаты и куда их следует выбрасывать, когда срок их годности истёк.

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