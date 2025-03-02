IFAB изменил правила игры в футбол. За что теперь могут назначить угловой?

Опубликовано: 02.03.2025 17:06 , Обновлено: 02.03.2025

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 139-м ежегодном общем собрании в Белфасте, Северная Ирландия, одобрил новые Правила игры на футбольный сезон 2025/26. В правила внесли ряд изменений, в том числе, для вратарей.

Так, IFAB внес поправку в действие правила, запретив вратарю удерживать мяч во время игры дольше восьми секунд. За нарушение арбитр обязан будет назначить угловой удар в пользу команды соперника. Согласно действовавшим до сих пор правилам, за подобное нарушение назначался свободный удар, правда, максимально допустимо время было чуть меньше - 6 секунд. Кроме того, по новым правилам судья должен будет визуально вести пятисекундный отсчет времени.

Также IFAB разрешил расширить отработанную на отдельных соревнованиях прошлого года практику прямого взаимодействия между командой и арбитрами. В некоторых случаях обращаться к судье разрешается только капитану команды. В IFAB признали, что такая практика позволяет избежать вербальных или физических проявлений несогласия с судейскими решениями со стороны чересчур эмоциональных игроков. В совете выразили надежду на то, что новая практика поможет “привить более высокий уровень справедливости и взаимного уважения” ко всем участникам игры.

Новая редакция Правил игры в футбол должны официально вступить в силу с 1 июля 2025 года , однако в IFAB пояснили, что игры на клубном чемпионате мира по футболу FIFA 2025, который стартует 14 июня 2025 года, будут также проводиться по новым правила.

Из прочих значимых поправок можно также отметить следующие:

Правило 8.2 (Выброшенный мяч): Если мяч находится за пределами штрафной площади, когда игра остановлена, он вбрасывается для команды, которая владела или могла бы владеть мячом, если это очевидно судье; в противном случае он вбрасывается для команды, которая последней коснулась мяча. Мяч вбрасывается в том месте, где он находился, когда игра была остановлена.

Правило 9.2 (Мяч в игре): Свободный удар без дисциплинарного взыскания назначается, если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или игрок, временно находящийся за пределами поля, коснется мяча, покидающего поле, не имея при этом намерения вмешаться в ход игры.

Запрос видеопомощи арбитра (VAR): Теперь на соревнованиях у арбитра есть возможность сделать объявление после просмотра VAR или длительной проверки VAR.

Практические рекомендации для официальных лиц на матче: Поскольку VAR может отслеживать решения о голе/неголе и выход вратаря за пределы поля, помощник судьи должен располагаться на одной линии с 11-метровой отметкой, которая является линией “вне игры”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что футбол не попал в число 27 приоритетных видов спорта, утверждённых на 2025 год Министерством спорта и туризма Беларуси.

Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год