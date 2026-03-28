ХК "Динамо-Минск" пообещал МАРТ снизить цены на билеты и сделать скидки 25%

Опубликовано: 28.03.2026 14:20 , Обновлено: 28.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что "получило заверения" от хоккейного клуба "Динамо-Минск" о том, что тот снизит цены на билеты. Речь идёт об отмене "планового повышения цен на последующие стадии плей-офф Чемпионата КХЛ (Континентальной хоккейной лиги)".

А скидку в размере 25% пообещали обладателям сезонных абонементов.

Ранее в МАРТ сообщили, что 20 марта клуб отправил министерству «заверения», что на остальные матчи (на следующих стадиях турнира) будет формировать цены на билеты с «особым учетом социальной значимости клуба как важнейшего спортивного проекта для страны».

Напомним, что министерский запрос был куда более детальным. МАРТ хотел получить от хоккейного клуба расшифровку статей затрат и обоснование текущей стоимости билетов на домашние матчи раунда плей-офф КХЛ, пояснили тогда в ведомстве.

ХК «Динамо-Минск» ответило МАРТ о выросших ценах на билеты