Грязи — полные штаны. Под Минском прошёл чемпионат по футболу на болоте

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Опубликовано: 29.06.2024 17:42 , Обновлено: 29.06.2024

В Пуховичском районе Минской области прошёл чемпионат по торфяному футболу. Участие приняли 30 сборных, которые представляли организации различных отраслей — от энергетики, цементной промышленности до средств массовой информации. Не обошлось и без гостей: посоревноваться за звание лучших приехали команды из Москвы и Санкт-Петербурга.

В итоге футболисты из города на Неве дошли до финала без единого пропущенного мяча, обыграли соперников из Гродненской области и заняли первое место в турнирной таблице. Впервые за 6 лет истории “грязного” футбола победителями стали не белорусы. Предлагаем посмотреть, как это было.

Фото: Минэнерго

Фото: Минэнерго

Фото: Минэнерго

Фото: Минэнерго

Фото: Минэнерго

Фото: Минэнерго

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео, как в китайском городе Чжэнчжоу взорвали бывшую тепловую электростанцию. Чтобы снести три 210-метровые трубы и три 105-метровые градирни, понадобилось всего 20 секунд. На кадрах видно, как после взрыва на месте происшествия поднялся огромный столб жёлтого дыма.

В Китае за 20 секунд взорвали огромную ТЭЦ — вот, как это было