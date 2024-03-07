«Готовы к штрафам и техническим поражениям» - Литовские футболистки отказалась играть с белорусскими в отборе на Евро-2025

Опубликовано: 07.03.2024 14:15 , Обновлено: 07.03.2024

Президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичус заявил, что местные футболистки не будут играть с соперницами из Беларуси в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу. По его словам, такой принципиальной позиции федерация намерена придерживаться даже несмотря на то, что за это команде придётся пойти на определенные жертвы.

В результате проведенной на днях жеребьевки квалификационной части чемпионата Европы белорусская сборная по футболу оказалась в группе 1С со сборными Грузии, Кипра и Литвы. Сразу после этого руководство Литовской федерации футбола озвучило свою позицию: играть с Беларусью команда не намерена.

“Мне уже довелось поговорить с Даниэлем Виммером, немцем, который тренирует нашу команду, он принял участие в церемонии жеребьевки и тоже был неприятно удивлён”, - рассказал о сложившейся ситуации Станкявичюс литовскому изданию 15min.lt.

Он сообщил, что планирует принять участие в заседании комитета УЕФА в Швейцарии, где также намерен поднять этот вопрос и озвучить свою “принципиальную позицию”. При этом литовское спортивное руководство готово к тому, что за отказ от двух матчей с белорусами команде присудят технические поражения или даже дисквалифицировать.

“Мы можем получить технички, штрафы, пенальти, ноль очков, но играть не будем. На это согласен и тренер – он согласен поступать так, как решит федерация. Кажется, УЕФА нас тоже понимает, они знают ситуацию, нам просто нужно узнать, как обстоят дела с пенальти и т. д.”, - пояснил Станкявичюс.

Напомним, 1 февраля Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте и запретил своим спортивным сборным выступать в соревнованиях против сборных Беларуси и России. В Сейме такое решение пояснили желанием “подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной” и “фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию”.

Латвия запретила своим спортсменам играть против сборных Беларуси