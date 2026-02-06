Глава антидопингового агентства пообещал присматриваться к гениталиям олимпийцев. Зачем?

Опубликовано: 06.02.2026 13:29 , Обновлено: 06.02.2026

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пообещал внимательнее присматриваться к гениталиям спортсменов на грядущих Зимних Олимпийских играх. Никакого неприличного подтекста - всё исключительно ради работы и защиты спортивных интересов самих олимпийцев.

Дело в том, что олимпийцев, а именно - лыжников, участвующих в соревнованиях по прыжкам с трамплина, начали подозревать в новом весьма необычном и пикантном способе получить преимущество перед соперниками. По данным немецкого издания Bild, спортсмены начали накачивать свои половые органы гиалуроновой кислотой. Такое искусственное увеличение полового члена позволяет им надевать комбинезоны большего размера, а это, как утверждают специалисты, может улучшить аэродинамику полёта, давая участникам “незаконное преимущество”.

Вопрос об использовании инъекций гиалуроновой кислоты подняли журналисты на вчерашней пресс-конференции WADA. Пока в агентстве официально не было зарегистрировано подобных случаев, но генеральный директор организации Оливье Ниггли заявил, что в случае, если доказательства такой сомнительной практики появятся, WADA рассмотрит их в контексте антидопинговых правил.

“Мне неизвестны подробности ситуации с прыжками с трамплина и то, как ее можно улучшить, но если что-либо всплывет на поверхность, мы рассмотрим все возможные варианты, если это действительно связано с допингом. Наш комитет, безусловно, рассмотрит вопрос о том, подпадает ли это под данную категорию”, - заявил Ниггли.

В свою очередь президент WADA Витольд Банька пообещал, что “обязательно присмотрится” к участникам соревнований по прыжкам с трамплина на нынешней Олимпиаде.

Как бы безумно это ни звучало, но у озвученной журналистами проблемы в западной прессе уже даже появилось собственное название - «Пенисгейт», поскольку проблема для участников соревнований в этой дисциплине вполне реальна, отмечает газета The Guardian. Дело в том, что в прыжках с трамплина размер костюма строго регламентирован и напрямую зависит от параметров тела.

Больший объем в паху позволяет олимпийцу легально получить костюм большего размера. А это создает дополнительную площадь поверхности, что увеличивает подъемную силу при полете и дает аэродинамическое преимущество. Авторы одного исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers, рассчитали, что каждые 2 см в окружности костюма лыжников уменьшают сопротивление воздуха на 4% и увеличивают подъемную силу на 5%. По расчётам авторов исследования, изменение размера костюма всего на 2 см эквивалентно увеличению длины прыжка на 5,8 метра .

Так, в прошлом году двое норвежских олимпийских медалистов, Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, были отстранены от соревнований на три месяца после того, как выяснилось, что команда тайно подправила швы своих костюмов в области промежности на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года.

Главный тренер сборной Норвегии Магнус Бревик, помощник тренера Томас Лоббен и сотрудник Адриан Ливелтен также были дисквалифицированы на 18 месяцев за манипуляции с комбинезонами, которые позволяли снижать скорость спортсменов.

Впрочем, пока использование инъекций гиалуроновой кислотой олимпийцами остаётся на уровне слухов, которые пока не подкреплены никакими убедительными доказательствами. Если же они появятся, по правилам WADA, метод, представляющий опасность для здоровья спортсмена и противоречащий духу спорта, может быть официально запрещен.

Кстати, недавно белорусскому тяжелоатлету пришлось вернуть Республиканскому центру олимпийской подготовки “Стайки” 120 тыс. рублей, затраченному на его спортивную подготовку государством, после инцидента с допингом.

Прокуратура взыскала 120 тыс. рублей со спортсмена сборной Беларуси после инцидента с допингом