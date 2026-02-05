Прокуратура взыскала 120 тыс. рублей со спортсмена сборной Беларуси после инцидента с допингом

Опубликовано: 05.02.2026 14:07 , Обновлено: 05.02.2026

Белорусскому тяжелоатлету пришлось вернуть Республиканскому центру олимпийской подготовки "Стайки" 120 тыс. рублей, затраченному на его спортивную подготовку государством, после инцидента с допингом. Подробности судебных разбирательств дела рассказали в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, у тяжелоатлета, который был включен в состав национальной команды Республики Беларусь по видам спорта на 2024 год, был заключён с Республиканским центром олимпийской подготовки “Стайки” срочный трудовой договор - он работал там как спортсмен-инструктор белорусской национальной команды по тяжелой атлетике.

Летом 2024 года его уличили в нарушении антидопинговых правил страны и спортсмена дисквалифицировали на 4 года, отстранив от соревнований до июля 2028 года. После этого из центра олимпийской подготовки его также уволили и потребовали возмещения финансовых средства, затраченные на его спортивную подготовку. Такие последствия дисквалификации за допинг были прописаны в контракте спортсмена и закреплены в действующем законодательстве Республики - Трудовом кодексе и президентском указе “О национальных и сборных командах”.

В республиканском центре олимпийской подготовки подсчитали, что на дату расторжения трудового договора сумма, затраченная на подготовку спортсмена-инструктора, достигал 3 тыс. базовых величин (120 тыс. рублей). Её и потребовали возместить.

По данным прокуратуры, 50 тыс. рублей проштрафившийся тяжелоатлет добровольно выплатил ещё в рамках досудебной проверки. Оставшуюся сумму - 70 тыс. рублей - вернул после предварительного судебного заседания. Ещё в 3,5 тыс. рублей ему обошлась государственная пошлина, которую пришлось выплатить в доход государства.