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В Беларуси снизили возраст для начала занятий некоторыми видами спорта

В Беларуси снизили возраст для начала занятий некоторыми видами спорта
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В Беларуси приняли совместное постановление Министерства спорта и туризма и Минздрава Беларуси, согласно которому откорректирован возрастной ценз для начала занятий в некоторых видах спорта.

Теперь минимальный возраст для занятия некоторыми видами спорта (за исключением технических, авиационных, военно-прикладных, а также видов спорта, включенных в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр) будет снижен, говорится на Национальном правовом портале Беларуси.

А именно:

  • бейсбол и фристайл – с 7 до 6 лет;
  • современное пятиборье, шорт-трек – с 8 до 7 лет;
  • борьба греко-римская, водное поло, триатлон – с 9 до 8 лет;
  • тяжелая атлетика (девушки) – с 13 до 11 лет.

Сообщается, что решение принято “в соответствии с международной практикой организации спортивных мероприятий по отдельным видам спорта”.

Постановление вступило в силу 24 сентября.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА.

Между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау. Сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА

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