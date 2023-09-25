В Беларуси снизили возраст для начала занятий некоторыми видами спорта
В Беларуси приняли совместное постановление Министерства спорта и туризма и Минздрава Беларуси, согласно которому откорректирован возрастной ценз для начала занятий в некоторых видах спорта.
Теперь минимальный возраст для занятия некоторыми видами спорта (за исключением технических, авиационных, военно-прикладных, а также видов спорта, включенных в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр) будет снижен, говорится на Национальном правовом портале Беларуси.
А именно:
- бейсбол и фристайл – с 7 до 6 лет;
- современное пятиборье, шорт-трек – с 8 до 7 лет;
- борьба греко-римская, водное поло, триатлон – с 9 до 8 лет;
- тяжелая атлетика (девушки) – с 13 до 11 лет.
Сообщается, что решение принято “в соответствии с международной практикой организации спортивных мероприятий по отдельным видам спорта”.
Постановление вступило в силу 24 сентября.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА.
Между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау. Сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА