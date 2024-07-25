Французы запретили участвовать в Олимпиаде своей же спортсменке. Причиной стал головной убор

Опубликовано: 25.07.2024 19:07 , Обновлено: 25.07.2024

Французскую спортсменку Сункамбу Силлу пригласили на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, но девушка столкнулась с неприятным религиозным запретом. Дело в том, что для 26-летней последовательницы ислама носить хиджаб — обычное дело. Однако Олимпийский комитет всё же не разрешил ей выходить в таком виде.

Во Франции уже несколько лет весьма остро стоит вопрос интеграции в общество мусульманских этнических групп. Считается, что их культурная замкнутость способствует распространению радикальных идей и угрозе терроризма. В связи с этим министр спорта Амели Удеа-Кастера заявила, что страна будет поддерживать «строгий секуляризм» во время Олимпиады, чтобы «стремиться к идеалам прогрессивной светскости».

**** [info_b] Секуляризм — концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий.[/info_b]

Данная политика предполагает запрет на хиджабы для французских спортсменок, несмотря на то что во многих видах спорта они разрешены. При этом соблюдать нейтралитет требуется только от участников из Франции — на олимпийцев из других стран правила не действуют.

В свою очередь правозащитные организации призвали власти отменить подобное решение, назвав его дискриминационным. По их мнению, оно сделало многих спортсменов-мусульман “невидимыми и униженными”. Также позицию секуляризма раскритиковали и в ООН: там заявили, что “никто не должен навязывать женщине, что ей нужно носить или не носить”.

После долгих дискуссий стороны всё-таки пришли к компромиссу. Решение нашли после переговоров между Силлой, Федерацией лёгкой атлетики, Министерством спорта Франции и компанией Bermuti, производящей экипировку. На церемонию открытия Олимпийских игр девушка выйдет в специальной кепке, передала британская газета The Guardian.

«Мы хотим твёрдо соблюдать наши принципы, но в то же время хотим быть заботливыми, максимально конструктивными и изобретательными в поиске решений, чтобы всё чувствовали себя хорошо», — подытожила министр спорта Франции.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный олимпийский комитет Беларуси утвердил список спортсменов, которые в этом году примут участие в летних Олимпийских играх. В нём оказалось 16 фамилий, представителей девяти видов спорта, которые уже отправились в Париж, где им разрешили выступить под нейтральным флагом.

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024