Месси опередил яйцо в рейтинге популярности в Instagram

Опубликовано: 20.12.2022 13:04 , Обновлено: 20.12.2022

Фотографии аргентинского футболиста Лионеля Месси с Кубком мира собрали в Instagram более 56 млн лайков, поэтому пост самым популярным в истории соцсети.

Вот как он выглядит:

При этом, пост обогнал совместное фото с Криштиану Роналду за шахматной доской, который собрал 41,9 миллиона лайков с 19 ноября.

Но предыдущий рекорд в Instagram принадлежит фотографии яйца, собравшей около 55,9 млн лайков.

Напомним, сборная Аргентины выиграла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, победив в финале Францию. Окончательный результат матча решили пенальти. Бывшие чемпионы мира сражались изо всех сил, но не смогли противостоять Месси и его товарищам по команде.