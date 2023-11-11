FIG озвучила условия допуска белорусских гимнастов к международным соревнованиям. За что пригрозили дисквалификацией?

Опубликовано: 11.11.2023 08:38 , Обновлено: 11.11.2023

Международная федерация гимнастики (FIG) официально озвучила условия допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В правилах, опубликованных на официальном сайте федерации, расписано, в какой одежде могут выступать гимнасты, какие снаряды использовать, о чём могут говорить и что писать в своих соцсетях, а также за что их могут дисквалифицировать и обнулить результаты.

О том, что белорусские и российские гимнасты с 1 января 2024 года смогут выступать на международных соревнованиях под эгидой FIG было объявлено ещё в июле, но лишь сейчас федерация озвучила подробные правила и условия допуска отдельных спортсменов в нейтральном статусе (командные дисциплины для белорусов и россиян по-прежнему остались под запретом).

Помимо самих спортсменов FIG разрешила допустить к международным соревнованиям также их тренера, врача, физиотерапевта и главу делегации - официальных лиц приглашать не будут, а за теми, кого допустят пообещали тщательно следить даже после допуска.

Как следует из официального документа, все, кого пригласят на соревнования, обязаны будут воздерживаться от любой формы поддержки войны в Украине в публичном пространстве. Следить будут не только за официальными мероприятиями, в которых принимают участие спортсмены, за интервью в СМИ, но и за активностью в социальных сетях (под запретом не только личные посты, но даже репосты), причем не только во время международных соревнований, но и до и после. Спортсменам также запретили принимать участие в национальных мероприятиях, связанных с их участием в соревновании, по возвращении на родину - чтобы не скомпрометировать их “нейтральный статус”.

Что касается самого выступления, то оно также будет строго регламентировано. Помимо того, что спортсменам запретят выступать под национальным флагом и не будут включать национальный гимн, а также запретят любую национальную символику на одежде, для них определили допустимый цвет самой формы и даже гимнастических снарядов. Так, белорусские и российские спортсмены смогут выступать лишь в форме светло-синего оттенка и использовать исключительно белые предметы.

Ещё одним обязательным условием допуска к соревнованиям станет обязательный допинг-контроль: спортсмены из Беларуси и России обязательно должны сдать как минимум один тест в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) о возвращения к соревнованиям.

За что пригрозили дисквалифицировать нейтральных гимнастов из Беларуси?

Как следует из правил, озвученных FIG, дисквалификацией и аннулированием результатов грозит нарушение любого из перечисленных требований.

“Любое нарушение, совершенное в рамках соревнования или в связи с ним, в частности, в отношении запрета на ношение эмблем или логотипов, связанных с Россией или Беларусью, или любое заявление, устное, невербальное или письменное, в поддержку войны в Украине, влечет за собой немедленную дисквалификацию, лишение сертификата и физическое устранение нарушившего правила физического лица уполномоченным органом или непосредственно FIG”, - говорится в документе.

В федерации пообещали предпринимать “любые незамедлительные защитные меры”, в том числе немедленно исключать из соревнований самих спортсменов или их тренеров, врачей и т.д, если в FIG посчитают это “необходимым для обеспечения безопасности, целостности и защиты соревнований”. Причем делать это в федерации пообещали “беспристрастно и объективно”, невзирая на последствия и санкции.

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