Эстонские спортсмены отказались играть с белорусской сборной по пляжному футболу в суперфинале Евролиги

Опубликовано: 13.09.2024 11:55 , Обновлено: 13.09.2024

Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась от игры со сборной Беларуси в 1/4 финала суперфинала Евролиги. Матч должен был состояться в пятницу, 13 сентября, в итальянском Альгере, однако эстонские игроки предпочли игре с белорусами техническое поражение.

Согласно официальному заявлению, которое появилось на сайте Эстонского футбольного союза, решение отдать техническую победу белорусской сборной было обусловлено заранее определённой позицией руководства команды.

“Соответствующее решение уже было принято ранее, поскольку встреча между ними теоретически была возможна в предыдущих турнирах и розыгрышах. Сегодня их позиция еще раз подтвердилась”, - заявили в Эстонском футбольном союзе.

По данным Baltnews, капитан эстонской команды назвал причину отказа от игры “политической”.

Таким образом, Беларусь автоматически попала в полуфинал чемпионата. Следующий соперник команды определится сегодня после матча сборных Швейцарии и Португалии. Суперфинал Евролиги намечен на 15 сентября.

Ранее Telegraf.news сообщил, что весной этого года играть с белорусками отказались литовские футболистки. Президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичус заявил, что местные футболистки не будут играть с соперницами из Беларуси в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу. По его словам, такой принципиальной позиции федерация намерена придерживаться даже несмотря на то, что за это команде придётся пойти на определенные жертвы.

«Готовы к штрафам и техническим поражениям» — Литовские футболистки отказалась играть с белорусскими в отборе на Евро-2025