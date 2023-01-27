ЕОК запретил белорусам участвовать в Европейских играх-2023

Опубликовано: 27.01.2023 11:54 , Обновлено: 27.01.2023

Организация «Европейские олимпийские комитеты» (ЕОК) не разрешила белорусским и российским спортсменам участвовать в Европейских играх 2023 года в Кракове. Однако допустила, что они смогут посоревноваться в следующих.

Исполнительный комитет ЕОК присоединился к заявлению Международного олимпийского комитета о солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

«ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт», — заявили там и добавили, что продолжат искать решения по возможности участия белорусов и россиян в своих соревнованиях.

При этом подчеркнули, что обсуждение не коснется допуска спортсменов из Беларуси и РФ до Европейских игр в Кракове в 2023 году.

«Любое такое участие невозможно в нынешних условиях», — заявили в ЕОК.

Напомним, 25 января МОК предложил допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине». И не только.