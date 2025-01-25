Джеки Чан прервал тренировку Арины Соболенко перед финалом Australian Open

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Опубликовано: 25.01.2025 11:26 , Обновлено: 25.01.2025

Знаменитый актёр Джеки Чан неожиданно посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко накануне её финального матча на Australian Open-2025 против американки Мэдисон Киз. Сегодня белорусская теннисистка поборется за титул чемпионки.

Как [link href=“https://www.championat.com/tennis/news-5875156-dzheki-chan-posetil-razminku-ariny-sobolenko-pered-finalom-australian-open-2025.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] championat.com, появление голливудской звезды стало настоящим сюрпризом для белорусской теннисистки, из-за чего та прервала тренировку. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга и сделали совместное фото.

Фото: пресс-служба Australian Open

Финальный матч Australian Open-2025 между Ариной Соболенко и Мэдисон Киз состоится сегодня, 25 января, на арене Рода Лэйвера. Начало встречи запланировано на 11:30.

Фото: пресс-служба Australian Open

Журналисты Telegraf.news рассказывали, что Арина Соболенко может стать чемпионкой Australian Open в третий раз подряд.

Арина Соболенко пробилась в финал Australian Open третий раз подряд. Когда и против кого матч?