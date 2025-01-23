Арина Соболенко пробилась в финал Australian Open третий раз подряд. Когда и против кого матч?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.01.2025 15:41 , Обновлено: 23.01.2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал Australian Open 2025, обыграв в полуфинале испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 27 минут. Это уже третий подряд выход Соболенко в финал мельбурнского турнира.

Ключевым моментом матча стал брейк, сделанный Соболенко после проигрыша своей подачи в начале первого сета. После этого белоруска выиграла четыре гейма подряд и довела сет до победы. За весь матч Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У Бадосы четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Эта победа стала для Соболенко 20-й подряд на Australian Open. До рекорда Мартины Хингис ей осталось одержать 7 побед.

В четвертьфинале Соболенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3), а до этого одержала победы над американкой Слоан Стивенс, испанкой Джессикой Бузас Манейро, датчанкой Кларой Таусон и россиянкой Миррой Андреевой.

Соболенко может в третий раз подряд выиграть Australian Open, так как она побеждала в 2023 и 2024 годах.

Борьба за первую строчку рейтинга WTA

В другом полуфинале вторая ракетка мира Ига Швёнтек играет с американкой Мэдисон Киз. В случае выхода Швёнтек в финал, первая строчка рейтинга WTA достанется победительнице Australian Open. Если же Швёнтек проиграет в полуфинале, то Соболенко сохранит за собой звание первой ракетки мира независимо от результата финального матча.

[obnovleno_b] Обновлено в 16:30.

В напряжённой борьбе за выход в финал победу одержала Мэдисон Киз, победив со счётом 5:7, 6:1, 7:6. Таким образом, именно она станет соперницей Соболенко в решающем матче. Кроме того, это означает, что белорусская теннисистка сохранит свою первую строчку в рейтинге WTA, независимо от результатов турнира.[/obnovleno_b]

Australian Open-2025 проходит в Мельбурне с 6 по 26 января.

Финальный матч у женщин в одиночном разряде запланировали на 25 января, время пока неизвестно.

Призовой фонд турнира составляет 59,9 млн долларов, что на 11,6% больше, чем в 2024 году.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Соболенко показала неприличный жест во время 1/4 Australian Open. Кому был адресован?

Соболенко показала неприличный жест во время 1/4 Australian Open. Кому был адресован?